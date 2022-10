Overlast afval en scooters neemt af door direct uitdelen van boetes

Bewoners niet blij met straatwerk na aanleg glasvezel: ‘Als je niet goed te been bent, lig je zo plat’

TETERINGEN - Op steeds meer plekken in Breda wordt glasvezel aangelegd door KPN Netwerk. Straten worden opengebroken om de kabels in de grond te leggen. In Teteringen is KPN nu al enige tijd aan de gang, alleen is niet iedereen tevreden over de teruggelegde bestrating.

19 oktober