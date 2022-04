Overleden gevangene (19) bij steekpartij Den Hey-Acker in Breda kwam uit Enschede, verdachte (18) dinsdag voor rechter

met videoDe 19-jarige gevangene die vrijdagmiddag bij een steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker aan de Galderseweg in Breda is overleden kwam uit Enschede. Een 20-jarige gevangene uit Nijmegen werd voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 18-jarige gedetineerde uit Den Haag direct na de steekpartij aan als verdachte. Hij verschijnt dinsdag voor de rechter.

Na de steekpartij werd rond 15.15 uur alarm geslagen. Veel hulpdiensten rukten uit naar de jeugdgevangenis. Meerdere politieagenten met kogelwerende vesten stonden rondom de gevangenis. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, die landde in de buurt.

Quote Het is een afschuwe­lij­ke gebeurte­nis Den Hey-Acker

Den Hey-Acker laat weten dat de directie en het personeel erg aangeslagen zijn. „Het is een afschuwelijke gebeurtenis. We leven mee met de naasten van het slachtoffer, het personeel en de justitiabelen in Den Hey-Acker.” Voor de betrokkenen is nazorg geregeld.

Grote zorgen

Het is het zoveelste incident dat plaatsvindt in de jeugdgevangenis. Zo gijzelde Kenneth B. begin dit jaar twee medewerkers met een vuurwapen en ontsnapte. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten in België. En ruim anderhalf jaar geleden moest een medewerker zich opsluiten in de bezemkast om aan een handjevol losgeslagen gedetineerden te ontkomen. De vakbond maakt zich al langere tijd grote zorgen om de veiligheid van het personeel.

In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten er op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie en zitten een straf van maximaal twee jaar uit.

Wat er vrijdagmiddag precies is gebeurd, is nog niet bekend. De Inspectie Justitie en Veiligheid doet hier onderzoek naar. Omdat het onderzoek loopt, deelt de politie geen verdere informatie over de gedetineerden en wat er zich precies heeft afgespeeld.

Volledig scherm Veel politie rukte uit naar Den Hey-Acker in Breda na een steekpartij vrijdagmiddag. © Tom van der Put / MaRicMedia

Volledig scherm Meerdere politieagenten met kogelwerende vesten staan rondom de jeugdgevangenis. © Tom van der Put / MaRicMedia

Volledig scherm Veel hulpdiensten rukten uit naar de jeugdgevangenis na melding van een steekpartij. © Tom van der Put / MaRicMedia

