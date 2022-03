Pakt u met die torenhoge benzineprijzen ook vaker de fiets naar uw werk?

Nostalgie met Jum­bo-plakplaat­jes nu ook in Teteringen

TETERINGEN - In andere dorpen en steden waaronder Breda was het al een ongekend succes: het Jumbo-boek met historische spaarplaatjes. In Teteringen gaat het nu ook gebeuren. Nostalgie die bij veel dorpsbewoners het ‘weet-je-nog-wel’ gevoel zal oproepen.

9 maart