Pand Weideveld in centrum Bavel opvang voor gezinnen uit Oekraïne

BAVEL - Woonvoorziening Weideveld in Bavel wordt ingericht als opvanglocatie voor vluchtelingen uit de Oekraïne. In het pand aan de Lange Vore is ruimte voor maximaal 55 personen. De gemeente Breda wil er met name gezinnen met kinderen plaatsen.