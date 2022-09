Para als ‘ondeugend’ poppodium met bands die je nergens anders zag

,,Het boek is boven mijn verwachting geworden. Het gaat mij om al die vrijwilligers en bestuursleden, en die krijgen de aandacht die ze verdienen.’’ Peter Jeucken stond in 1982 aan de wieg van poppodium Para, en was 20 jaar later een van de grondleggers van opvolger MEZZ. Zondag was de presentatie van het boek ‘Para 1982 - 2002' en de bijbehorende tentoonstelling bij Pier15.