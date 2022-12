Parkeren is lastig deze winter bij Jeugdland in Ulvenhout, maar het wordt beter

Wie op een doordeweekse ochtend Jeugdland Ulvenhout bezoekt, ziet een bijna lege parkeerplaats. Hoe anders is de situatie daar tegen de avond of in het weekend. Er zijn dan zoveel gebruikers van de sportvoorzieningen en de Taveerne dat je soms moet zoeken naar een plaatsje voor de auto.

In gedeeltes aangepakt

Dat is in deze donkere winterperi­o­de vooral lastig voor de jeugd en voor gebruikers uit het zuiden van Breda of nog verder weg

Paar straten verder lopen

Beheerder Harrie Goos van Jeugdland heeft vanaf het eerste ‘gebruikersoverleg’ vertrouwen gehad in de aanpak. ,,Deze periode is misschien niet ideaal voor onderhoud van het terrein wegens competities bij onder meer voetbalvereniging UVV’40 en de Ulvenhoutse tennis- en padelvereniging UTPV, maar alle gebruikers zijn tijdig op de hoogte gebracht. Er wordt daarbij aangeraden zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Dat is in deze donkere winterperiode vooral lastig voor de jeugd en voor driekwart van onze gebruikers uit het zuiden van Breda of nog verder weg. Als de parkeerplaats wegens groot onderhoud nu vol staat, zullen zij met de sporttas een paar straten moeten lopen om onze zalen of velden te bereiken.”