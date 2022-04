Pasen, kerst en carnaval: alles loopt door elkaar in de Grote Optocht van Aopelaand

Een paashaas in de optocht van ’t Aopelaand op eerste paasdag, dat is eigenlijk niet meer dan normaal. Hij heeft er zich ook op verheugd, maar de belangstelling van het publiek in Rijsbergen gaat lang niet altijd naar hem uit. De kerstman, die samen met hem een arrenslee trekt, draagt het boek van Sinterklaas. De goedheiligman zelf heeft een mandje vol met paaseieren. Sara is er ook bij, met kerstboom. En Willem-Alexander in vol ornaat mét tandpastaglimlach draagt een Sarabord, 50: de leeftijd van koningin Máxima. Er klopt dus niks van carnavalsclub De Gieters presenteren. En dat past dus naadloos bij het thema: We D(w)oale Af!