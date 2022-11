Paul van Loon deelt anti-pestprijs uit aan Bredase basisschool; ‘Al help je er maar één kond mee’

Het gebeurt niet iedere dag dat een idool je klaslokaal komt binnenlopen en dat is dinsdag goed te zien aan Groep 6 van bs. Dirk van Veen. Eerst klinkt er opgewonden gegil voor Paul van Loon en daarna gejuich voor de cadeaus die hij meebrengt: alle boeken van Dolfje Weerwolfje. ,,Jullie waren een van de weinige inzendingen met een leuk filmpje erbij, echt heel knap gemaakt”, verklaart de schrijver even later de prijsuitreiking.

Nieuw boek én nieuwe film

Hierna mogen de kinderen vragen stellen aan de auteur. Paul van Loon blijkt al bijna 40 jaar te schrijven, was zonder boeken muzikant geworden en zijn lievelingskleur is zwart. Op de vraag welk Dolfje Weerwolfje-verhaal zijn favoriet is moet hij langer nadenken. ,,Boeken zijn voor een schrijver als een kind. Een nieuwe baby is tegelijk altijd even het bijzonderst, dus Dolfje en de Groene Gigant.” Ook weet Van Loon te verklappen dat er zowel een nieuw boek als een nieuwe film aankomt over dit populaire weerwolfmannetje.

Anders dan andere kinderen

Dat de school meedoet aan de anti-pestwedstrijd komt vooral door de nieuwe juffrouw Lieke Diepstraten. Volgens haar is het personage Dolfje een goede manier om gesprekken te beginnen over dit probleem. ,,Hij draagt een groot geheim mee, want hij is als weerwolf anders dan andere kinderen.”

De leerkracht is verder trots op haar klas omdat deze niet het pesten wilden aanpakken, maar dit meteen preventief voorkomen. Het signaleren van pestgedrag is voor een docent namelijk niet altijd even makkelijk. Zeker met de opkomst van mobiel internet is dit getreiter voor een groot deel verplaatst richting de digitale wereld.

,,Het pesten gebeurt dus vaak niet onder de ogen van een juf. Bovendien verbloemen gepeste kinderen dit soms ook zelf door altijd vrolijk te zijn.” Vooral meisjes kunnen volgens Diepstraten soms erg stiekem gemeen doen tegen elkaar. Ook helpt praten hierover bij hen vaak minder goed. Deze pestkoppen moet je volgens haar juist samen laten werken aan, bijvoorbeeld, een schoolproject. “Anders knikken ze alleen maar braaf van ja en gaat het fluisteren hierna gewoon door.”

Aandacht blijven vragen

Na afloop toont Van Loon zich realistisch over de resultaten van een campagne als Dolfje Weerwolfje Tegen Pesten. Tien jaar geleden hield hij een gelijksoortige actie, maar de aanwas van nieuwe basisscholieren stopt natuurlijk nooit. ,,Uitroeien zul je pesten nooit, maar aandacht hiervoor vragen blijft belangrijk. Het helpt altijd, ook al help je er maar één kind mee.”

Zelf werd Van Loon nooit echt gepest noch pestte hij anderen. Wel merkt hij dat sommige treiterkoppen haast kunnen ruiken of iemand kwetsbaar is. Zelf ontvangt de schrijver zo nu en dan brieven van gepeste scholieren. Sommige kinderen blijken dan zelf een remedie te hebben gevonden hiervoor. Al zijn dit vaak niet het soort oplossingen dat je als school tegen de muur kan spijkeren als richtlijn. ,,Iemand hard op zijn gezicht slaan stopt dan bijvoorbeeld ineens het gepest. Dat kun je natuurlijk niet promoten, maar voor jezelf opkomen helpt vaak wel.”