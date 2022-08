Pelgrimstocht in eigen regio: ‘Het is hier zo ontzettend mooi’

de hobbykamer van... Oud ambacht in Ulvenhout­se hobbykamer: Laurin is dol op kantklos­sen

ULVENHOUT - Let de volgende keer dat u een schilderij van een edelman of notabele uit de gouden eeuw ziet, eens op de kleding. De kraag, de manchetten en soms zelfs tot aan de schoenen aan toe; versierd met- of gemaakt van kant.

2 augustus