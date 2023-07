Peter van der Velden, ex-burgervader Breda en Bergen op Zoom, wordt waarnemer in Leiden: ‘Ik ben dol op haring’

De A58 zou verbreed worden, maar helaas: ‘Ach, files zijn een blijvertje’

BREDA - Lijdzaam schuiven tienduizenden automobilisten twee keer per dag aan in de file op de A58. Jarenlang was er hoop op verbreding van de weg. Maar extra asfalt zit er voorlopig niet in. En dat is helemaal niet zo erg, vinden sommige experts. ,,Het feit dat je files oplost met meer rijstroken is een illusie.’’