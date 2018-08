Peter van der Vorst woest op priester: Ik laat mij uitschrijven bij de kerk

De druppel die de emmer deed overlopen waren enkele omstreden uitspraken van Antoine Bodar. De priester veroorzaakt op sociale media veel commotie vanwege zijn uitspraken over homoseksualiteit en transgenders. 'Als je vindt dat je in het verkeerde lichaam zit, moet je niet naar een psycholoog, maar naar een psychiater', zegt hij vandaag in de Volkskrant.



'Ik was afgelopen winter in Ethiopië. Daar hebben ze geen last van mensen die omgebouwd moeten worden. Vanuit christelijk perspectief gesproken moet je het doen met het lichaam dat je hebt gekregen, je laat je niet verminken omdat we als land toevallig zo rijk zijn dat het kan', stelt hij in het dagblad.



Volgens Bodar krijgt de kerk in Nederland geen voet meer aan de grond vanwege decadentie. 'Het feit alleen al dat wij in Nederland gezamenlijk de ziektekosten betalen voor het toenemend aantal mensen dat van geslacht wenst te veranderen – het aanbod schept de vraag: dat is een krankzinnig thema.'



In het interview zet de bekende priester ook zijn vraagtekens achter het nut van de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam. 'Dat je je tegenwoordig moet exhibitioneren op zo’n botenparade, waarin iedereen politiek correct is zolang je daar maar naartoe gaat, dat zijn ook uitingen van decadentie.'