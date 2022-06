Pinkstereditie Baronie TV vol met optochten

De West-Brabantse carnavalszender toont op tweede pinksterdag in een liefst zes uur durend programma beelden van de optochten in deze vier plaatsen. Het programma wordt uitgezonden via Ziggo kanaal 41 en KPN tv 1352. De uitzending is ook te bekijken via de app van Baronie TV en begint om 10.00 uur met de optocht van Rijsbergen. De rest van het programma ziet er als volgt uit: 11.00 uur: optocht Made; 11.30 uur: kinderoptocht Prinsenbeek; 12.30 uur: grote optocht Oosterhout ; 13.30 uur: grote optocht Prinsenbeek. De presentatie is in handen van Ad Romijn en Mitch Kerstens. Om 16.00 uur volgt een herhaling, die duurt tot 22.00 uur.