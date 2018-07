Pittige discussie tussen Özcan Akyol en Klaas Dijkhoff bij VI Oranje: 'Nee, je mag niet uitpraten'

Een gesprek over de bijstandsuitkering is gisteravond bij VI Oranje uitgelopen op een pittige discussie tussen tafelgasten VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff en columnist Özcan Akyol. De twee lieten elkaar amper uitpraten en vielen elkaar constant in de rede.

De uitzending in VI Oranje Blijft Thuis ging voor een groot deel over het plan van Dijkhoff om de bijstandsuitkering te verlagen. Hij wil dat uitkeringsgerechtigden zich beter realiseren dat het geld door belastingbetalers wordt opgebracht. Als het aan Dijkhoff ligt, is een aanvulling van de bijstandsuitkering alleen mogelijk voor wie de taal spreekt, een opleiding volgt, solliciteert, of 'iets nuttigs doet voor de medemens'.

'Ik probeer het uit te leggen'

Makkelijker gezegd dan gedaan, reageert Akyol aan tafel. ,,Dat is plat populisme van de VVD. Ik heb vrienden in de bijstand zitten waarmee ik ben opgegroeid. Die jongens zijn analfabeet, hebben de taal nooit geleerd, hebben geen netwerk, sociale achterstanden. Dan kun je wel roepen 'jij moet solliciteren of je moet vrijwilligerswerk doen', maar deze mensen hebben bijvoorbeeld ook gedragsproblemen." Hij beschuldigde Dijkhoff van 'plat populisme' en van het 'criminaliseren' van mensen die in de bijstand zitten. ,,Dat vind ik gevaarlijk."



,,Wat kun je dan wel doen?", vraagt Dijkhoff zichtbaar geïrriteerd. ,,Je kunt toch niet tegen deze mensen zeggen: jammer voor je, blijf voor de rest van je leven maar aan de kant staan?"



Vanaf dat moment gaat het los aan tafel, waarin Dijkhoff zijn tegenspeler in de rede blijft vallen. ,,Ik probeer het al drie keer uit te leggen wat ik wel wil zeggen. Jij gaat het bijna criminaliseren, dat vind ik gevaarlijk", reageert Akyol geïrriteerd.

'Rare codewoorden'

Die opmerking schiet bij Dijkhoff in het verkeerde keelgat. ,,Ik vind dat jij heel erg veel van die rare codewoorden gebruikt: populisme, criminaliseren. Zonder op de inhoud in te gaan."

Akyol wil het graag aan Dijkhoff uitleggen, maar krijgt daarvoor de kans niet. Of hij het even mag uitleggen? ,,Nee, eigenlijk niet." Op dat moment grijpt presentator Wilfred Genee in en krijgt Akyol de kans zijn verhaal te vertellen.

Tweede Kamer

Het plan van Dijkhoff dat hij eind vorige maand op het VVD-congres lanceerde, maakt de tongen los. Niet alleen opiniemakers, ook politici reageren kritisch op de plannen van de fractieleider.

,,Daar zien we de VVD als volgevreten machtspartij. Keihard tegen mensen in de bijstand, soft tegen fraude in de top", zei Lodewijk Asscher bijvoorbeeld.

