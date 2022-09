Plan herbouw molen Chaam bijgesteld: ‘Voor het plan definitief is, komen we terug bij betrokkenen’

Dichte bebouwing

Ook is de windvang inmiddels berekend. ,,Die is praktisch gelijk aan het gemiddelde van andere herbouwde of herstelde molens in Noord-Brabant”, zegt Jef Kruijssen van de initiatiefgroep. De redelijk dichte bebouwing rondom de locatie in Chaam is volgens hem geen probleem. ,,Er zijn legio vergelijkbare voorbeelden en plekken waar molens zelfs tussen flats staan”, vertelt hij.