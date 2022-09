Plannen voor sporthallen in Bavel en Princenhage vertraagd

BREDA/BAVEL - De planning van nieuwe sportaccommodaties in Breda kost meer tijd. Nu het onderzoek naar een nieuwe sport- en cultuurzaal in Bavel vertraagd is, gaat ook het plan voor De Doelen in Princenhage langer duren.

Breda werkt aan een integraal plan voor nieuwe binnensportlocaties. Daar horen buiten de Topsporthal aan de Terheijdenseweg ook de sport- en cultuurzaal MFA in Bavel en De Doelen in Princenhage bij, maar nu het haalbaarheidsonderzoek naar een sporthal in Bavel meer tijd kost, heeft dat ook effect op het plan in Princenhage.

Gesprek

Na vragen van raadsleden Patrick Smans en Joek van Pul (D66) zegt de gemeente hierover in gesprek te zijn met de werkgroep Princenhage. ,,De werkgroep is zich bewust van de verbondenheid tussen andere ontwikkelingen in de stad en de ontwikkelingen rondom sporthal De Doelen", zo antwoordt het college van B en W in een brief.

,,Er is begrip voor de behoefte aan de stedelijke ‘capaciteitspuzzel’ als input voor het integraal plan. In het plan wordt er rekening gehouden met de behoeften en ontwikkelingen in de stad nu en in de toekomst en ook met de ontwikkeling en realisatie van de MFA Bavel.”

Vierkante meters

Smans en Van Pul willen ook weten of het aantal vierkante meters van een sporthal in Bavel van invloed is op de grootte van de sporthal in Princenhage. Daarop schrijft het college van B en W: ,,Dat is correct. De behoefte aan het aantal vierkante meters voor de binnensportaccommodaties wordt beschreven in het te maken integraal plan. Hierbij wordt rekening gehouden met benodigde capaciteit in de toekomst, de optimale spreiding en de juiste verdeling over de verschillende voorzieningen.”

Capaciteit

Het college vindt het belangrijk dat allebei de sporthallen gerealiseerd worden. ,,Beide opgaven zijn belangrijk.” In het bestuursakkoord staat dan ook dat zowel de nieuwe sporthal in Princenhage als de MFA Bavel er komt. ,,De urgentie bij de MFA Bavel is erin gelegen dat de verenigingen wegens sluiting van de Tussenpauz momenteel worden opgevangen in een tijdelijke voorziening. In Princenhage voldoet de huidige sporthal niet meer aan de hedendaagse NOC*NSF-normen en is de beschikbare zaalcapaciteit niet meer voldoende om in Zuid-West Breda in de behoefte te voorzien, maar kan in de huidige situatie wel gewoon gesport worden.”

Bouwkosten

Het stijgen van de bouwkosten heeft zeker invloed op de plannen, maar het ontwikkelen van de sporthallen blijft volgens de gemeente een prioriteit. Nu de verenigingen in Bavel tijdelijk in de Spindel terecht kunnen, gaat de gemeente de gevel isoleren. ,,De planning voorziet in realisatie voor de winter zodat het pand dicht is voor de koude periode aanvangt.”