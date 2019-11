Plofkraken op geldautomaten steeds heftiger: ‘Behoorlijke explosieven gebruikt in Zundert’

VIDEO / UPDATE Tientallen ruiten gesneuveld door plofkraak in Zundert: ‘Ik zag een enorme vuurbal’

13:41 ZUNDERT - Bewoners van de Molenstraat in Zundert werden dinsdagnacht voor de tweede keer in een paar maanden tijd opgeschrikt door een (poging tot) plofkraak in hun straat. Tientallen ruiten in de omgeving zijn gesneuveld. De ravage is enorm. ,,Waanzin. Echt waanzin.’’