Politie achtervolgde spookrijdende auto van fatale botsing A16 na schietpartij in Roosendaal

Bredase radio-dj Tom was stadion­spea­ker bij spannende bekerwed­strijd NAC: ‘Je kan niet even naar de wc’

BREDA - NAC-supporters hoorden dinsdagavond voor het eerst in 43 jaar ineens een andere stem uit de stadionspeaker komen. Omroepster Annie van Hooijdonk kreeg hulp van de Bredase radio-dj Tom de Graaf. Als fan van de Parel van het Zuiden vond hij het enorm spannend om eens achter een andere microfoon te zitten: ,,Ik was heel benieuwd of de fanatieke aanhang het zou accepteren.”

12 januari