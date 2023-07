Politie betrapt man die gestolen schoenen verkoopt op Marktplaats en stuit op imposante collectie

Vechtpar­tij op A58 na ruzie tussen automobi­lis­ten: ‘Hij zag dat zijn dochter met gezicht tegen het stuur sloeg’

ETTEN-LEUR - Bij een vechtpartij op de A58 bij Etten-Leur is de bestuurder van een witte bestelbus maandagmiddag gewond geraakt aan zijn gezicht. Onder het oog van andere weggebruikers werd hij afgetuigd door de bijrijder van een auto die hij even daarvoor van de weg had gedrukt.