Politie botst met auto bijna op betonblokken: 'Je bent niet goed wijs'

Roze koe­ken-ijs? In Breda is het een hit!

26 mei BREDA - Liefhebbers van roze koeken en ijs zijn sinds kort het best op hun plek in Breda. Bij ijssalon Scoops, gelegen aan de Veemarktstraat in Breda, is namelijk sinds maandag ijs in de smaak van roze koeken te koop. Een regelrechte hit op warme dagen als zaterdag.