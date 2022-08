Politie houdt twee winkeldieven aan in Bredase Willemstraat

Een van de mannen werd op de brug vlak voor het Valkenberg staande gehouden en gearresteerd. De andere man werd aangehouden in supermarkt de Spar aan de Willemstraat. Na de arrestaties zijn beide verdachten overgebracht naar het politiebureau.

Of de mannen iets buit hebben gemaakt, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe de winkeldieven werden betrapt.

Overlast

Al langere tijd is er overlast in de in de omgeving van het NS-station en het Park Valkenberg. Handhavers van de gemeente hebben de Willemstraat al verschillende keren ‘leeg geveegd’.

Het advocatenkantoor in de Willemstraat laat vrijdag weten de overlast bij het station beu te zijn. Bewoners vertellen dat ze worden achtervolgd tot aan hun voordeur. Personeel van een koffiebar betrapte een naakte zwerver in het toilet. ,,Ik heb vijf vestigingen nabij stations, maar nergens is de overlast zo groot als in Breda”, zegt de eigenaar.

Kritiek

Na kritiek van omwonenden en ondernemers houden politie en handhaving dit deel van de binnenstad extra goed in de gaten. Volgens ondernemers, bewoners en kantoorpersoneel van het Stationskwartier ontbreekt structurele aanpak van de overlast van het station tot in Park Valkenberg.