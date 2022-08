Politie trekt het niet meer en gaat ‘moeilijke keuzes’ maken: ‘Dit gaat ergens pijn doen’

‘Modern’ boerenerf Zundert stapje dichterbij: ‘Ik geloof hier heilig in’

ZUNDERT - Het duurt waarschijnlijk nog een jaartje voordat het prijswinnende boerenerf in Zundert kan worden aangelegd, maar het plan met onder andere seniorenwoningen, moestuin voor natuureducatie en tiny houses is nu al wel in te zien.

