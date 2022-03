Politie zoekt fietsster die betrokken was bij ongeluk in Breda waarbij motorrijdster been brak

‘Junks worden steeds brutaler’: stadsmari­nier en handhavers krijgen keet in Valkenberg Breda

BREDA - In het Valkenberg in Breda komt een keet te staan die als uitvalsbasis gaat dienen voor de stadsmarinier en andere handhavers. Zo wordt de veiligheid in het stadspark ‘zichtbaar’ aangepakt. Ook wordt er nagedacht over het tijdelijk plaatsen van camera’s.

