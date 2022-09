Politieonderzoek op A58: file vanaf Etten-Leur tot Breda

Geen paniek, restaurant Da Attilio blijft zoals het is. Maar de eigenaren gaan wel weg

BREDA - Vaste klanten hoeven niet te panikeren. Na 46 jaar verandert Da Attilio van eigenaar, maar het succesrestaurant op de Grote Markt is en blijft zoals het is. ,,Dat is de kracht van de zaak”, benadrukt Marjolijn van Wanrooij-Bolsius.

1 september