Priklocatie Stadskantoor Breda open tot 1 juli: ‘250 bezoekers per week’

De vaccinatielocatie in het Stadskantoor is een succes. Tot nu toe hebben meer dan 3000 inwoners hier een prik gehaald. Gemiddeld komen er 250 mensen per week. Vanwege de geregelde aanloop heeft de gemeente besloten de locatie in ieder geval tot 1 juli 2022 open te houden.

Aanloop

De vaccinatielocatie op het Stadskantoor is een tijdelijke locatie. Deze prikplek is begin januari open gegaan om mensen op een centrale plek in de stad de mogelijkheid te bieden een vaccinatie te halen. Het is mogelijk om hier een eerste, tweede, booster- of herhaalprik te halen. Ook de komende weken wordt nog voldoende aanloop verwacht. Onlangs hebben alle 70-plussers een oproep gekregen voor een herhaalprik, de tweede boostervaccinatie. En ook de 60-plussers kunnen nu een herhaalprik halen.