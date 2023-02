Prins Cornillûs en Fieper Conny tellen af naar carnaval: ‘Eindelijk weer het echte werk’

Van 11 tot 88, carnaval is voor jong en oud en dat bewijzen zij: ‘De grenzen vallen weg, er is geen onder­scheid meer’

Carnaval is een feest van alle leeftijden. BN DeStem sprak met carnavalsvierders van 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 en 88 jaar oud. ,, Je bent even het gedoe van alledag kwijt. Door het jaar heen staat alles op scherp, met carnaval even niet.”