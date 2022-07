Probleem met gesprongen waterleiding in Breda opgelost

‘Kille liquidatie van weerloze Soufian Zouagh’: opnieuw 20 jaar cel voor moord

DEN BOSCH – ,,De weerloze Soufian Zouagh werd slachtoffer van een kille en geplande liquidatie’’, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch donderdag. De medeverantwoordelijke Azzedine A. heeft donderdag in hoger beroep twintig jaar cel gekregen voor de moord op zijn vroegere vriend in Breda.

10:20