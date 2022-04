Quiet Breda wil mensen in armoede verwennen en uit hun isolement halen

Sjoerd van Gurp en zijn collega Rutger van Eijken zijn die docenten, bestuurskundige Mijntje Notermans heeft zich bij hen aangesloten. Van Gurp was eerder bestuurslid van Quiet Nederland: ,,Ze zochten een expert in armoede en schulden. Ik had bij de kredietbank gewerkt en geef les in armoede en schuldhulpverlening. Na een tijdje begon het te jeuken, ik wilde liever een community in mijn eigen stad opstarten. Rutger liep met hetzelfde idee.”