Racistische leuzen en vernielde zaak geven kapper Roberto enorme kater na illegale intocht in Tuinzigt

Verdachte me­ga-drugslab Lage Zwaluwe na forse strafeis: ‘Ik hoop dat u aan mijn gezin denkt’

19 november BREDA/LAGE ZWALUWE - De politie was in oktober 2018 op zoek naar een wietplantage in Lage Zwaluwe, na een melding van Enexis over mogelijke stroomdiefstal. Het hennepteam vond de kwekerij met 275 planten inderdaad, onder het tuinhuisje van Pedro D. (36) aan De Zwingel.