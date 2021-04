Radio 538 betreurt ophef over Oranjedag, maar evenement gaat gewoon door

Studiekeu­ze­fes­ti­val en live campus­tours op BUas

15 april BREDA - Voor wie nog twijfelt over zijn studiekeuze, houdt Breda University of Applied sciences (BUas) zaterdag 17 april weer een online Studiekeuzefestival. Er is gericht informatie te vinden voor havisten, vwo’ers en mbo-studenten die interesse hebben in een (vervolg)opleiding op BUas.