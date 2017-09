Rechter verwijst zaak bewoners Fort Oranje door naar Raad van State

Princenhage swingt op Open Monumentendag

7:41 BREDA - Het zag er in de ochtend dreigend uit, maar de Open Monumentendag kreeg in Princenhage toch de muzikale invulling die de organisatie voor ogen had. Onder het motto 'Princenhage Swingt' vierde de wijk dat het 75 jaar 'een dorp in Breda' is.