Regio reikt Oekraïners de helpende hand: van samen zingen voor de vrede tot inzamelacties

In de regio Baronie proberen inwoners op verschillende manieren hulp te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

DRIMMELEN - Wilma van Beurden uit Drimmelen zamelt voedingsmiddelen en medische hulpmiddelen in voor Oekraïne. De goederen (geen glas of vloeistoffen) kunnen worden ingeleverd op vrijdag 11 maart tussen 13.00 en 20.00 uur op Kuipershoek 11 in Drimmelen.

De volgende dag brengt een vrachtwagen de spullen naar Mijnsheerenland. Vanuit daar vertrekt een transport naar Oekraïne. ,,Er zijn al vele trucks de afgelopen week in Oekraïne op de juiste bestemming aangekomen en de spullen die zijn gedoneerd, zijn al in gebruik”, zegt Van Beurden. ,,Helaas is de oorlog voorlopig nog niet voorbij en is jullie hulp nodig. Nu de oorlog voortduurt, begint aan van alles een tekort te ontstaan en met name aan voedingsmiddelen.”

ULVENHOUT - Actiekoor Tegen De Wind Mee uit Breda zingt woensdagavond in De Pekhoeve in Ulvenhout vredesliederen voor Oekraïne.

Iedereen is welkom langs te komen en mee te zingen. Onder meer Imagine van John Lennon staat het programma. Het koor, dat vierstemmig zingt, begint om 20.00 uur en het optreden duurt tot 22.00 uur. Entree en deelname zijn gratis, er staat een bus waarin vrijwillige donaties ten behoeve van Oekraïne gedaan kunnen worden.

WASPIK - Waspikker Rob Hendriks, voorzitter van Stichting Movu Moldova, is net terug uit Moldavië waar hij een konvooi met vier trucks aan hulpgoederen heeft afgeleverd. Gezien de stroom vluchtelingen uit Oekraïne die het armste land van Europa momenteel overspoelen, wil hij zo snel mogelijk terug met meer noodhulp.

Hij heeft onder meer de basisscholen van Waspik verzocht te helpen bij het inzamelen van goederen en zowel op De Veste als op De Brug kunnen mensen nu spullen inleveren. Naast houdbare voedingsmiddelen is er behoefte aan dekens, kleding, schoenen, matrassen, persoonlijke verzorgingsspullen en medische hulpmiddelen als verband, pleisters en paracetamol.

Voor vragen of informatie en meer inzameladressen: movu-moldova.nl.

ZUNDERT - Karel Dictus uit Zundert, bekend van zijn garage-, taxi- en autoverhuurbedrijf, laat weten dat hij donderdag samen met een Poolse vriend met een vrachtwagentje vol spullen richting Oekraïne rijdt.

Het gaat daarbij om goederen die bij boomkwekerij Lodders in Wernhout zijn ingeleverd. ,,Maar mensen kunnen ook nog bij mij, op Veldstraat 14, dingen afgeven", zegt hij.

Lodders meldde al eerder op Facebook dat zijn bedrijf inleverpunt is voor de inzamelingsactie van de uit Syrië afkomstige VV Wernhout-voetballer Abded Alhassan en zijn Poolse vrouw Weronika. Op de website van die voetbalvereniging staat een lijst met spullen waar veel behoefte aan is, met name gaat het dan om medische artikelen als bandages en paracetamol.