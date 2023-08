Restaurant Ichi neemt plaats in van Henk's Diner in Breda: luxe Aziatische gerechten

Slowaaks internatio­nal moet rechtsback probleem NAC oplossen: mogelijk debuut in derby met Willem II

Het zal niemand zijn ontgaan dat Boyd Lucassen allesbehalve onomstreden is als rechtsback. NAC is er al een tijdje zelfs veel aan gelegen om het kleine beetje nog beschikbare geld uit het spelersbudget te besteden aan een rechtsback die in de optiek van het technisch kader wel het vereiste niveau heeft.