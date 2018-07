Ricardo redt man (94) uit het water: 'Heldendaad? Nee, anderen helpen is normaal'

Een heldendaad, al blijft hij er zelf heel nuchter onder. "Ze zeggen het ja, dat het een heldhaftige actie is. Maar ik vind het eigenlijk vrij normaal dat je andere mensen die hulp nodig hebben helpt", vertelt hij een paar uur na het incident.

Scootmobiel

Dingenouts trof in het water een 94-jarige man aan. De man was samen met drie vrienden op de scootmobiel onderweg naar Oosterhout. Ter hoogte van de Tuinbouwweg in Made ging het mis. De man reed met zijn scootmobiel van een helling af en kwam in het water terecht. Het slachtoffer wist zelf de andere kant te bereiken, maar kon niet uit het water komen.

Gelukkig kon hij rekenen op de hulp van Dingenouts. Want zijn drie vrienden zaten ook in een scootmobiel en waren dus hulpeloos. "Er stonden wel wat andere mensen langs de kant, maar die stonden alleen te kijken en te wijzen", zegt Dingenouts een beetje geërgerd. "Ik vind dat jammer dat die mensen alleen maar bleven toekijken. Ik denk dan 'jongens, jullie kunnen dat ook doen'."

Bij bewustzijn

In het water stelde Dingenouts het slachtoffer een aantal vragen. "Ik heb hem gevraagd of hij ergens last van had en of hij water had ingeslikt. De man was gelukkig bij bewustzijn. Ondertussen waren ook de politie en ambulance gealarmeerd en hebben we de man op de kant geholpen."

Dingenouts was op weg van zijn werk naar huis. Hij woont op het woonwagenkamp op twintig meter afstand van de plek waar het gebeurde. "Ik heb nog tegen mensen aan de waterkant geroepen dat ze naar mijn huis moesten gaan en een deken moesten halen voor het slachtoffer. Dat deden ze gelukkig wel."

Alarmbellen rinkelen

De twintigjarige uit Made had nog nooit eerder iemand gered en is blij dat het goed is afgelopen, al beseft hij dat het ook anders had kunnen zijn. "Het zag er heel slecht uit toen ik kwam aanrijden. Bij mij gingen meteen alle alarmbellen rinkelen. Ik was niet bang, maar zat vol met adrenaline."

De politie was superblij met de actie van Dingenouts en bedankte hem meerdere malen. "Ook de vrienden van de man hebben me veelvuldig bedankt."

Wasmachine

De wasmachine in zijn woning draait inmiddels overuren, want het water was heel erg vies. "Het was niet diep, maar je zakte er wel steeds in weg omdat het heel modderig was. Ik heb mijn kleren al drie keer gewassen, maar dat is niet erg. Het was het allemaal waard."

Volledig scherm Man uit het water gered in Made. © Marcel van Dorst/MaRicMedia

