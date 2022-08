Roosendaler (37) krijgt taakstraf van 60 uur voor bedreiging via WhatsApp

Wat is de beste plek om renners te spotten? En zes andere vragen over La Vuelta in West-Bra­bant

BREDA - Zondag vormt Breda als start- en finishplaats van de Ronde van Spanje het middelpunt van de wielerwereld. Hoe haal je als toeschouwer of inwoner het maximale uit deze wielerdag? Zeven vragen over het beleven van La Vuelta in West-Brabant.

8:34