Roparun blijft ook dit jaar binnen de landsgrenzen

Geen 60, maar 40 maanden cel voor vervoeren van 427 kilo coke door Bredanaar

BREDA - Een 39-jarige Bredase drugskoerier die 427 kilo cocaïne vervoerde in een bestelbus, moet daarvoor 40 maanden de cel in. Geen 60 maanden zoals in vergelijkbare strafzaken omdat het Openbaar Ministerie een deal heeft gesloten met de verdachte.