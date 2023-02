Rucphen bouwt er flink op los, Roosendaal scoort ver onder het landelijk gemiddelde: kijk hier hoe uw gemeente het deed





De woningbouw in veel West-Brabantse gemeenten lag in 2022 flink op stoom. Acht gemeenten bouwden vorig jaar fors meer dan het landelijk gemiddelde. Maar een handjevol gemeenten stelde flink teleur. Zo lag het aantal opgeleverde huizen in Roosendaal bedroevend laag.