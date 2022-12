Rud Smit (1942-2021) had de gave van het woord en dit maakte hem geliefd

Hiske en Siebe komen uit China terug naar Zundert om ouders te helpen met innovatief energiesys­teem

ZUNDERT – René en Gerda Geerts zagen hun bedrijf HoCoSto groeien en groeien. In de zoektocht naar nieuw personeel kwamen ze uit bij hun zoon en dochter, die allebei in China woonden. Nu helpen ze in Zundert mee met een innovatief warmtesysteem.

17:00