Sasha (9) uit Kiev zit nu twee dagen op school in Breda en voelt zich er al best thuis

Verkooppro­ces nadert de eindstreep: wie is de koper van de Koepel in Breda?

BREDA - Wie is de koper van de Koepel in Breda? De gunningsfase, zoals dat heet, is aangebroken. Eind april zal het Rijksvastgoedbedrijf de uitverkoren ontwikkelaar of vastgoedpartij bekendmaken. Althans, de datum van 25 april staat (in beginsel) genoemd in het biedboek dat precies een jaar geleden werd gelanceerd.

24 maart