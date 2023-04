Scheefgroei in de stad, hoe pakt Breda dit aan?

Bavel overwegend positief over toekomstvi­sie: ‘Maar dat bedrijven­ter­rein hoeft er niet te komen’

BAVEL - Dat bedrijventerrein grenzend aan de Gilzeweg/A58 hoeft er niet zo nodig te komen. Over de meeste andere ambities die in de voorlopige Gebiedsvisie Bavel 2040 staan, waren de bezoekers aan de informatiemarkt in Korenmolen De Hoop best te spreken.