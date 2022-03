Schietpartij om buurman te doden op woonwagenkamp Breda: schutter krijgt 6 jaar cel

update VVD blijft grootste in Breda; Partij voor de Dieren, LPF en Forum nieuw in raad

Weer is de VVD de grootste partij van Breda. De liberalen gaan van elf naar tien zetels in de raad. Tweede is D66 met zeven van de 39 zetels. Nieuw in de Bredase volksvertegenwoordiging zijn de Partij voor de Dieren met twee zetels. De andere nieuwelingen, Forum voor Democratie en de LPF Breda, halen allebei een zetel.

17 maart