Schoolreizen blijven dichter bij huis: ‘Voor corona brachten we ze naar het vliegtuig, nu gaan ze met de bus naar Parijs’

NAC - Heerenveen Sydney van Hooijdonk vanavond tegenover vader Pierre: ‘Ik denk wel dat hij hoopt dat ik ga scoren’

Sydney van Hooijdonk voetbalt vanavond in het toernooi om de TOTO KNVB Beker met SC Heerenveen tegen NAC, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde en drie jaar deel uitmaakte van de hoofdselectie. In Breda treft hij zijn vader, voormalig international Pierre van Hooijdonk, die momenteel als lid van de raad van commissarissen het technisch beleid bewaakt bij de eerstedivisionist.

7 februari