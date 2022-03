Schoolterrein bijna klaar, nu openbare ruimte rond Talentencentrum Bavel aan de beurt

BAVEL - Het nieuwe Talentencentrum in Bavel is al ruim een half jaar in gebruik en ook de buitenruimte rond de school is ver ingericht. Nu die klussen zo goed als klaar zijn, is de openbare buitenruimte aan de beurt. Naar verwachting gaat dat werk in de meivakantie beginnen.

Met name het terrein langs de Zuster Boomaarsstraat, waar voorheen het pand stond waarin basisschool De Toermalijn en de kinderopvang thuis waren, wordt aangepakt. Dat pand is inmiddels gesloopt en op die plek komt groen, in combinatie met een fiets- en een wandelpad.

Quote De Zoen&Zoef-strook wordt al gebruikt, de inrichting ter hoogte van de parkeer­plaats wordt daarop aangeslo­ten Roel Klei, projectleider Talentencentrum gemeente Breda

Volgens Roel Klei, projectleider Talentencentrum vanuit de gemeente Breda, wordt het bestaande fiets- en wandelpad dat vanaf de Lange Bunder via de groene long richting de Kapittelhof loopt, verlengd. De bestaande route langs het Kerkepad wordt met asfalt rechtdoor doorgetrokken en krijgt aan de andere zijde van de Kapittelhof een verlenging richting de parkeerplaats in de dorpscentrum.

Eenrichtingsverkeer

,,De Zoen&Zoef-strook op het terrein van de school wordt al gebruikt. De inrichting van de openbare ruimte ter hoogte van de parkeerplaats wordt daarop aangesloten. Straks kunnen mensen die over die strook rijden of via de parkeerplaats of richting de Zuster Boomaarsstraat hun weg vervolgen. Vanuit de Zuster Boomaarsstraat is het dan niet meer mogelijk de parkeerplaats op te rijden, die verbinding wordt een eenrichtingsweg.”

Quote De sloot is onderdeel van het plan de waterover­last in de toekomst tegen te gaan Roel Klei, projectleider Talentencentrum gemeente Breda

Tussen de Zuster Boomaarsstraat en het fietspad komt een brede groene strook met een zaksloot. Die draagt bij aan de opvang van hemelwater bij hevige regenval. ,,We hebben afgelopen zomer in die hoek de riolering al vervangen, het is een gebied waar makkelijk overlast is bij regenval. Deze sloot is onderdeel van het plan die overlast in de toekomst tegen te gaan.”

Vakanties

In overleg met de scholen wordt gekeken hoe het werk kan worden ingepland. In de meivakantie worden - mits de aanbesteding goed verloopt - de eerste stappen gezet. Klei: ,,Wellicht dat we tussen de vakanties door aan de overzijde van de Kapittelhof doorwerken en in de zomervakantie verder gaan nabij de school. Veiligheid staat in ieder geval voorop.”