Schuifdeurcrimineel Mario is keurig op tijd in de rechtbank: ‘Meneer Van R., wat ziet u er goed uit’

Binnenkijken bij... Ma­rie-José verbouwde zelf een boerderij tot haar droomhuis: ‘Ik zag meteen: zo moet het worden’

Als klein meisje groeide Marie-José Oomen (50) op in Ulvenhout. Zo vaak ze kon, ging ze op haar pony, in galop door de bossen in de omgeving. Over de Strijbeekse Heide, langs landgoederen en voorbij prachtige oude boerderijen. Ooit, dacht ze bij zichzelf. Ooit koop ik hier een boerderij.

6 april