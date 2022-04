Scouts Albert Schweitzer voelen zich klem gezet: ‘Als dit plan doorgaat, is het het einde van de scouting’

Het belang van scouting in wijken als Doornbos, Linie en Brabantpark mag volgens scoutinggroep Albert Schweitzer niet onderschat worden. ,,Als wij weg moeten, blijft er bijna niets over van activiteiten voor kinderen en jongeren in deze wijken. Als het over het dichten van de kloof en Verbeter Breda gaat, heb je juist organisaties als scouting nodig.” Die boodschap heeft het bestuur van de scoutingvereniging donderdag overgebracht aan de Bredase gemeenteraad.