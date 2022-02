Shishalounge in Breda per direct dicht na vondst 19 vuurwapens en voor miljoenen aan coke: ‘We zagen wel erg veel snelle jongens met dure auto's’

interview Jonge lijsttrek­ker Jannes Kusters (Fractie Ulicoten): ‘Mijn generatie moet meer in actie komen’

ULICOTEN - Hij is pas 21 jaar en amper drie maanden lid van Fractie Ulicoten. Toch is Jannes Kusters samen met Lonneke Verbunt lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Baarle-Nassau. ,,Ik krijg er heel veel energie van.”

9 februari