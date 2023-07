Sissend geluid bij tankstation De Haan in Breda blijkt toch geen gaslek

Carnavals­dorp loopt uit voor NAC: ‘Zoveel mensen hier in Prinsen­beek, niet normaal. Geweldig, echt waar’

Een klein beetje overdonderd door de massale toeloop van de Bekenaars is hij wel. Peter Hyballa is het nodige gewend, maar drieduizend supporters voor een oefenwedstrijd tegen een tweedeklasser met amper drie trainingen in de benen. ,,Nee, dat heb ik niet eerder meegemaakt.”