Sluiting is laatste optie voor winkels: ‘Maar waar is iedereen?!’

Column De ouwe punkers van Para werd niet gevraagd naar hun ‘competen­ties’

Eerst had je de Pluu en daarna Para. Ja, met die punkers van Para kon je lachen. In het oude punkhol aan het Van Coothplein kon je in de jaren 80 wekelijks je trommelvliezen laten verscheuren door vlijmscherpe gitaarmuren.

8 juli