Smogalarm: blijf binnen en vermijd inspanning

In Nederland wordt er een smogwaarschuwing gegeven bij 70 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht en een smogalarm bij meer dan 100 microgram fijnstof. Voor grote delen van Nederland is dat smogalarm vrijdag en zaterdag van kracht.

Volgens Djamin die veel mensen met luchtwegaandoeningen op zijn spreekuur ziet, zal de slechte luchtkwaliteit er niet direct voor gaan zorgen dat de spoedeisende hulp overspoeld wordt met mensen die moeite hebben met ademen.

Vertraagd

,,Vaak zie je dat mensen met astma of andere aandoeningen aan de luchtwegen vertraagd last krijgen van de slechtere luchtkwaliteit. Pas na een paar dagen gaan ze meer hoesten, krijgen het benauwd of voelen druk op de borst. Ik verwacht dit weekend dan ook geen extra drukte in het ziekenhuis.‘’

Om problemen te voorkomen raadt Djamin mensen met luchtwegaandoeningen aan zich vooral later op de dag, als de hoeveelheid schadelijke deeltjes in de lucht het grootst is, binnen te blijven en zich koest te houden. ,,Hou je rustig, vermijd inspanning. Dat verergert de problemen alleen maar.‘’

Jonge kinderen

Die tip geldt wat hem betreft ook voor jonge ouders met kinderen. Hou je kroost op dit soort dagen vooral later op de dag binnen. Kinderlongen zijn namelijk nog gevoeliger voor slechte luchtkwaliteit dan die van volwassenen. Overigens, zo is de verwachting, blijft het smogalarm maar kort van kracht. Zondag, als de hitte uit ons land wordt verdreven, zal de luchtkwaliteit zich weer herstellen.