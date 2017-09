Snorder in Breda bedreigt klanten met wapen omdat hij meer geld wil voor rit

Mannen met in­bre­kers­werk­tui­gen betrapt in Breda

10:38 BREDA - Twee mannen zijn vrijdagavond bij een appartementencomplex aan de Bavelselaan in Breda aangehouden omdat ze geen identiteitsbewijs konden laten zien. Ook had het tweetal een tas met verschillende inbrekerswerktuigen bij zich. Mogelijk is met de aanhouding een inbraak of diefstal voorkomen.