Snorfietser (27) rijdt door rood in Breda en heeft zakjes drugs bij zich

Drie Bredase locaties met veel dieren als vuurwerk­vrije zone aangewezen

BREDA - Het aantal vuurwerkvrije zones in Breda wordt uitgebreid met drie locaties die op dieren zijn gericht. Het gaat om het Dierenopvangcentrum Breda, het Park Overbos in Prinsenbeek en dierenweide De Bunderij in Bavel.

8 augustus